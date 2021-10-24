إماراتي ضمن 10 قادة عالميين ملهمين في مجال التنمية المستدامة

المصدر: وام

أعلنت الحملة الحضرية العالمية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة عن اختيار الدكتور محمود البرعي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين ورئيس مركز الشرق الأوسط للمدن في الجامعة الأمريكية في دبي ضمن 10 قادة عالميين ملهمين في مجال التنمية المستدامة ومنحتهم لقب مغير المدينة تقديرا لمساهماتهم البارزة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وقال الدكتور محمود البرعي: " إن الاعتراف بـ "City Changer" هو أمر محفز للغاية ويدفعني إلى إظهار المزيد من الجهد والعمل بتأثير حقيقي لمواجهة هذه التحديات العالمية، مشيرا إلى أن هذا التكريم يضاف إلى رصيد دولة الإمارات العالمي في مجال الاستثمار في التنمية المستدامة.

وكرمت الحملة الحضرية العالمية أيضا 9 ناشطين آخرين في أهداف التنمية المستدامة من الهند وألمانيا وباراغواي والولايات المتحدة الأمريكية لإعداد قائمة تتكون من 10 أشخاص يمكن الاعتماد عليهم في تغيير المدن.

يذكر أن جائزة مغير المدينة تمنح من قِبل الحملة الحضرية العالمية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة هذه المنصة التي تعترف بالأشخاص الذين تصفهم (بمغيري المدن) لمساهماتهم البارزة في مواجهة تحديات تغير المناخ لقيادة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ " Cop 26 " من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات مزدهرة مستدامة وسعيدة قائمة على الإنسان.