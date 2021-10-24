إخماد حريق في منطقة مجمع رغدان بالأردن

المصدر: البيان

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني الأردني حريقا أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، تعاملت فجر اليوم الأحد مع حريق أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن فرق الإطفاء أخمدت الحريق والسيطرة عليه، ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة دون وقوع أية إصابات بالأرواح، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.