كان مسترخياً يتأمل السماء .. وفجأة سقط عليه ما لا يتوقعه في خياله

المصدر: البيان

تعرّض رجل من بيركشير في بريطانيا لموقف صعب في الوقت الذي كان فيه مسترخيا في حديقة منزله، حيث سقط عليه شيء من الأعلى، لكنه لم يكن مطرا، بل مخلفات بشرية.

حدث هذا في منتصف شهر يوليو لكن عرف الآن بسبب اجتماع المجلس البلدي في المنطقة.

وقالت عضو المجلس كارين ديفيز لمنتدى الملاحة في منطقة ويندسور وميدينهيد إن أحد المواطنين من المنطقة اتصل بها وأصابها الفزع لما قصه عليها، وفقا لموقع بي بي سي.

وأوضحت كارين أن المواطن وحديقته والمظلات فيها أغرقت بالمخلفات البشرية.

يقيم الرجل في ويندسور، وهي مدينة مشهورة بقلعة ويندسور الملكية، وتحلق فوقها الطائرة المتجهة للهبوط في مطار هيثرو.

أعرف أن عددا من الحوادث تقع كل سنة حيث تسقط المخلفات المجمدة التي تتخلص منها الطائرات، "لكن هذه لم تكن مجمدة وقد تلوثت الحديقة بأكملها بالمخلفات البشرية"، كما قالت السيدة ديفيز.

وأضافت "كان في الحديقة، كان شعورا مروعا. آمل ألا يحدث هذا مرة أخرى مع أي شخص".

ووصف جون بودن، عضو آخر من أعضاء المجلس، الحادث بأنه "شيء يحدث باحتمال واحد في المليار".

وأضاف أنه بسبب الطقس الحار فإن المخلفات كانت في حالة سائلة.