الإفتاء المصرية: لا يجوز للمرأة ارتداء "البنطلون" في 3 حالات

المصدر: البيان

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن حكم ارتداء المرأة البنطلون يختلف بين الحل والحرمة، ويتوقف على شكل البنطلون.

وقال ممدوح، في صفحة دار الإفتاء الرسمية في موقع "فيسبوك" خلال جوابه على سؤال لسيدة سألت عن لبس البنطلون هل هو حرام أم حلال، أشار إلى أنه لا يجوز للمرأة ارتداء البنطلون في 3 حالات هي: إذا كان البنطلون ضيقا أو كاشفا للعورة، أو مفصلا للجسد، وأكدت دار الإفتاء أن مخالفة هذه الشروط يجعل ارتداء الفتيات للبنطلون حراماً شرعاً.

وأضاف إنه "إذا كان البنطلون واسعا فضفاضا لا يشف جسد المرأة، فإنه يجوز لها لبسه ولا حرمة عليها في ذلك".