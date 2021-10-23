سعودي يبيع صقراً بمبلغ قياسي

المصدر: البيان

تمكن سعودي من بيع صقر بمبلغ قياسي بلغ 405 آلاف ريال .

واستفاد صائد صقور سعودي من إقامة مزاد في "نادي الصقور السعودي" ليبيع طيرا التقطه في سماء طريف (شمال السعودية) بمبلغ قياسي وهو 405 آلاف ريال سعودي.

وكان "الطاروح" (الصقّار) وابنه الذي يدعى شادي قد قضيا يومين في الانتظار والترقب لاصطياد هذا الصقر ونجحا أخيراً في الظفر به باستخدام شباك الصيد، ليحطم رقماً قياسياً كأغلى صقر تم بيعه في مزاد.

ونقل موقع العربية نت عن الابن شادي قوله إنه سعيد جدا بالصفقة التي ستمكنه من تسديد نفقات زواجه.

وضاف "اعتدتُ الذهاب إلى الطرح وصيد الصقور مع والدي منذ الصغر، في هواية ورثتها عن أجدادي، لكن هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها طرحنا في منصة مزاد نادي الصقور السعودي".

وكشف شادي عن مواصفات الصقر الذي تم بيعه، حيث يبلغ من الطول 15 إنشاً، وعرضه 15.50 إنش. وقد كانت المنافسة عليه مثيرة، حيث انطلق المزاد بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد، بعد أن أوصل المزايدة إلى 405 آلاف ريال.