المرأة الخارقة أم التوائم التسعة .. تستخدم 100 حفاضة و6 لترات لبن يومياً

المصدر: وكالات

رُزقت حليمة سيسي أو المرأة الخارقة بحسب ما أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ 9 توأم لتكسر بذلك جميع الأرقام القياسية، وأجرت صحيفة الديلي ميل البريطانية حواراً صحفياً معها بعد حوالي 5 أشهر من عملية الإنجاب، حيث أنجبت السيدة حليمة هؤلاء الأطفال في مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت والمرأة تحتل عناوين الصحف العالمية.

أكدت حليمة سيسية أنها تشعر بالفخر، مشيرةً إلى أن أولادها التسعة ما زالوا في الرعاية، ولكنهم بصحة جيدة ويكبرون ويزدادون قوة كل يوم، وأنه قريباً سوف يتم نقلهم إلى بيتهم، حيث إنها تعيش في المغرب وأصلها هي وزوجها من مالي.

كما أن الأطفال التسعة تتراوح أوزانهم الآن ما بين 500 جرام إلى 1000 جرام، وأن الزوجين يسكنان بالقرب من المستشفى الذي يتلقى فيه الأطفال التسعة الرعاية، وأكدت المرأة الخارقة أنها قادرة على تقديم الرعاية لهم، وأنها تعودّت على تغيير 100 حفاضة في اليوم وصنع 6 لترات لبن للأطفال التسعة.

وأشار والد الأطفال التسعة الذي يبلغ من العمر 35 سنة إلى أن أسماء الأولاد التسعة جاء كالتالي:

عمر.

حجي.

باه.

محمد السادس.

أداما.

أومو.

حوا.

كاديدية.

فاطومة.