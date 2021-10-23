هل يجوز زرع أحد أعضاء الخنزير في جسم الإنسان للتداوي؟ الأزهر يجيب

المصدر: البيان

قال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر عطية لاشين، إن ما فعله الأطباء في الولايات المتحدة من استئصال كلية خنزير وزرعها داخل جسم إنسان "لا يجوز شرعا"، مضيفا، أن "من أتى بحيوان الخنزير سواء كان لحمه أو بأحد أجهزة جسمه فهو آثم".

وأوضح لاشين، أن المسلم لا يجب أن يخالف أمر الله، والخنزير يظل محرما حتى قيام الساعة.

وأكد أستاذ الفقه، أن "الله يخلق الداء، ويخلق معه الدواء، ولن يحتاج شخص إلى زرع كلى من حيوان محرم حتى يتماثل الشفاء"، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام" قالوا: يا رسول الله: وما السام؟ قال: "الموت". وفقا لـ "القاهرة 24".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الأطباء الأمريكيين، نجحوا في زراعة كلى خنزير، في جسم إنسان، حيث ربطوا الكلية وراقبوها جيدا خلال بداية العمل، مشيرين إلى أنها خطوة صغيرة في السعي المستمر منذ عقود، لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.

اقرأ أيضا

لأول مرة في التاريخ.. نجاح زرع كلية خنزير في جسم إنسان