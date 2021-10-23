مصر.. القبض على ميكانيكي يعمل كطبيب علاج طبيعي

المصدر: البيان

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على شخص انتحل شخصية إخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأعلنت نقابة العلاج الطبيعي أن المتهم يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة.

وأصدرت نقابة العلاج الطبيعي بياناً قالت فيه: "في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحو مطاردة الأدعياء والدخلاء والنصابين بالتعاون مع المسؤولين من الأجهزة التنفيذية، وبناء على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين فقد تم القبض على النصاب والمزور بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية". وفقاً لموقع صحيفة «الوطن» المصرية.

وكشفت النقابة أن المزور فني هندسة ميكانيكية بشركة طبقا للبطاقة الشخصية. وقالت إنه يحمل شهادة ماجستير علاج طبيعي كلية العلاج الطبيعي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.

وأكدت النقابة أن المتهم الآن بحوزة النيابة العامة، وأهابت بالأطباء بدعم هذه الحملة، للقضاء على المزورين وإرسال جميع المخالفات سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.

من جانبه، قال نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، في بيان، إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين.