مصر.. خطأ ديني في فيلم قديم يثير ضجة

المصدر: البيان

بعد حوالي 70 عاماً من إنتاجه أعاد نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر مقطع فيديو يرجع إلى أحداث فيلم مصري قديم يحمل اسم «بنات الليل»، الذي عرض لأول مرة في عام 1955 وبه خطأ ديني.

وظهر الفنان القدير حسين رياض، داخل مقطع الفيديو، متحدثًا إلى الفنانة مديحة يسري، قائلًا لها: «قال الله تعالى في كتابه العزيز الجنة تحت أقدام الأمهات، ودا في حد ذاته أعظم تكريم للأم»، مما أثار جدلًا واسعًا من قبل النشطاء على فيسبوك، إذ أن تلك الجملة لا تمت للقرآن بصلة، حتى أنها ليست حديثًا قدسيًا، بل أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن «الجنة تحت أقدام الأمهات»، تندرج تحت ما يعرف بـ«الأثر»، مشيرًا أن هناك بعض أحاديث أخرى تحمل هذا المعنى.

المشهد السابق، أثار سخط بين المتابعين، مؤكدين أن ذلك «تحريفًا» في القرآن، كما أعرب بعض النشطاء عن حزنهم تجاه هذا المشهد، نظرًا لانعدام الثقافة الدينية، ونشر معلومات خاطئة يمكن أن يصدقها كثير من الناس، نظرًا لانتشار الفن وقوة تأثيره، وأن الشعب كان يستمد ثقافته منه في ذلك الوقت.

وتوفي الفنان حسين رياض في 17 يوليو عام 1965، بعد مشوار حافل بأعمال فنية قدمها في السينما، التليفزيون والمسرح.

ولم يبتعد حسين لحظة عن التمثيل حتى عندما أصيب بالذبحة الصدرية وطالبه الطبيب بملازمة الفراش لفترة طويلة، لم ينصع لأوامر الطبيب وأصر على النزول والوقوف على خشبة المسرح.

وكان آخر الأدوار التي أتم حسين تصوير كافة مشاهدها، دوره في فيلم "أغلى من حياتي" مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة شادية، كما شارك في فيلم "ليلة الزفاف"مع الفنان أحمد مظهر والفنانة سعاد حسني، ولكنه رحل قبل الانتهاء من تصوير كافة مشاهده في العمل.