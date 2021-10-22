تجنب هذه الأخطاء الشائعة لاستعمال المكيف في الشتاء

المصدر: وكالات

يرتكب العديد من الأشخاص الخطأ نفسه مع مكيف الهواء في فصل الشتاء، ونتيجة لذلك يدفعون مبالغ أكثر مقابل الكهرباء.

ووفقا لموقع "أكتوالنو" البلغاري، اتضح أن معظم المستخدمين لا يهتمون حتى بقراءة تعليمات الاستخدام المقدمة من الشركة المصنعة، حتى في النماذج الأساسية لمكيفات الهواء، من الممكن ضبط اتجاه تدفق الهواء- لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا.

عادة ما نوجه تيار الهواء لأعلى، خاصة إذا تم تركيب مكيف الهواء فوق سرير أو أريكة أو طاولة طعام أو مكتب، وذلك ببساطة لأننا نريد تجنب الاتصال المباشر بتيار الهواء، لكن هذا خطأ فادح.

تكون درجة حرارة الهواء هي الأعلى في الجزء العلوي من الغرفة. إذا أرسلت نفثًا دافئًا من الهواء إلى أعلى، فسترتفع درجة الحرارة هناك. نتيجة لذلك، سيكون الجزء السفلي من الغرفة أكثر برودة وستظل الأرضية باردة جدا.

وأضاف الموقع أن الخبراء ينصحون بأنه يجب دائما توجيه تدفق الهواء لمكيف الهواء نحو الأسفل، لأن ذلك سيؤدي إلى جعل الجهاز يعمل بكفاءة أكبر، ويحافظ على دفء الأرضية ويقلل من استهلاك الطاقة.

نصائح هامة لاستخدام المكيف في فصل الشتاء.

- انبعاث الرائحة الكريهة من المكيف يكون عادة بسبب تراكم الأوساخ على الملف الداخلي، لذا يجب التنظيف الشامل للمكيف مع بداية فصل الشتاء، وتنظيفه جيدًا قبل إشعاله.

- ينصح عند تشغيل المكيف على الوضع الساخن إبقاء نوع من التهوية في الغرفة التي يوجد فيها، لتجديد الهواء.

- من الأفضل تشغيل المكيف بعد فترة من الركود، والنوافذ جميعها مفتوحة حتى تنبعث منه جميع الروائح الكريهة.

- لا تغلق النوافذ والأبواب، لأن إغلاق النوافذ والأبواب قبل النوم، ممارسة خاطئة تؤدي إلى خفض نسبة الأكسجين مع نقصان كثافة الهواء بارتفاع درجة الحرارة واستنزافه في عمليات التنفس، إضافة لاحتمال أي عطل طارئ في الجهاز؛ كحدوث تسريب لغاز الفريون داخل الغرفة.