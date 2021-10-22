بيع "بيغ جون" أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم بـ 6.6 مليون يورو.. فيديو

المصدر: البيان

بيع "بيغ جون"، أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم، أمس الخميس مقابل 6,6 مليون يورو (شاملة المصاريف) لصالح هاوي جمع أمريكي خلال مزاد في باريس، ما يشكل "رقما قياسيا في أوروبا" على صعيد مزادات أحافير الديناصورات، وفق ما نقلته "يورونيوز" عن مفوض الحدث.

وكانت قيمة هذا الترايسيراتوبس العائد إلى 66 مليون سنة، تقدّر بمبلغ يراوح بين 1,2 مليون يورو و1,5 مليون. وبيع لدى دار دروو في باريس في إطار مزاد تنظمه دار "بينوش" و"جيكيلو" ويستقطب سنويا هواة الجمع الأثرياء المولعين بالأحافير الضخمة.

واستقطبت حالة الحفظ الجيدة للهيكل العظمي المكتمل بنسبة 60 بالمئة وجمجمته مكتملة بنسبة 70 بالمئة 11 مزايدا رفعوا المزايدات إلى 5,5 مليون يورو (من دون احتساب المصاريف)، تحت إشراف المفوض ألكسندر جيكيلو.

بيع "بيغ جون" أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم بـ 6.6 مليون يورو.. فيديوhttps://t.co/Z8Yr72CHga#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/M03UvGW0AQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 22, 2021