مقتل امرأة بالخطأ خلال تصوير فيلم لـ "أليك بالدوين"

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل امرأة وإصابة شخص آخر بجروح في إطلاق نار حصل عن طريق الخطأ أمس الخميس أثناء تصوير فيلم ويسترن من بطولة أليك بالدوين في مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو (جنوب غرب).

وقالت شرطة المدينة في بيان إنّ "شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم الويسترن (راست)"، مشيرة إلى أنّ "إحدى الضحيّتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً... توفيت متأثرة بجروحها".

وأوضح البيان أنّ المأساة نجمت عن سلاح ناري يفترض به أن يكون خالياً، مشيراً إلى أنّ "المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف".