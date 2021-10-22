الأثرياء أكثر تلويثاً للبيئة

المصدر: باريس - (أ ف ب)

يسبب الأثرياء أكثر من الفقراء تلوثاً في العالم ويجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة، وفق ما اقترحته دراسة أجراها «وورلد انيكواليتي لاب» نُشرت نتائجها أول من أمس قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يعقد في غلاسكو.

وبينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام تزيد عن تلك التي كانت قبل تفشي الوباء، فإن نسبة الـ1% الأكثر ثراء ساهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 عن كل واحد، وفقاً لهذه الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري «وورلد انيكواليتي لاب» في كلية باريس للاقتصاد.

وبشكل تراكمي مثل ذلك 17% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في نفس العام. كل هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقًا لـ«وورلد انيكواليتي لاب».