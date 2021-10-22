معرض «فياك» للفنون يفتح أبوابه للجمهور

المصدر: باريس - د ب أ

بعد توقف استمر عاماً جراء جائحة فيروس كورونا، أعيد فتح أكبر معرض للفن الحديث والمعاصر في فرنسا (فياك) أبوابه في باريس أمس. ويشارك أكثر من 160 معرضاً من 25 دولة في الفعالية.

ويعتبر المعرض أحد أهم معارض الفنون في العالم إلى جانب متحف بازل للفنون في سويسرا وفرايز للفنون في لندن.

وكان هناك حشد كبير عند صالة العرض البلجيكية بارونيان اكسيباس. والسبب تمثال نصفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبلغ سعر هذا التمثال 80 ألف يورو (93 ألفاً و125 دولاراً).

تم صناعة التمثال من صورة للرئيس مرتدياً كمامة سوداء، نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صالة العرض. أراد الرسام الصيني المولد، وانج دو، تحويل مفردة ثنائية الأبعاد إلى عمل فني ثلاثي الأبعاد.