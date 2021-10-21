القدر يغيِّر مصير قضية خلع في مصر يوم النطق بالحكم

المصدر: ​البيان

شهدت محكمة الأسرة في مصر واقعة غريبة من نوعها، إذ غيَّر القدر مصير قضية خلع يوم النطق بالحكم، وتوفي الزوج قبل خلعه من زوجته.

وأوضح عصام الشقيفي، محامي الزوجة، أنه كان موكلاً في القضية عن الزوجة التي أرادت خلع زوجها «خشية أن ألا تقيم حدود الله مع زوجها».

وقال الشقيفي، حسبما أفاد موقع «صدى البلد»، إنه بعد فترة وجيزة من رفع موكلته القضية، تم تحديد موعد جلسة النطق بالحكم، مشيراً إلى أن الحكم كان سيصدر لمصلحة موكلته.

وأضاف أن قدر الله عز وجل كان أسبق من حكم القضاء، لافتاً إلى أن الزوج توفي وفاة طبيعية يوم النطق بحكم خلعه من زوجته.

وتابع أن الزوجة بذلك أصبحت أرملة ونالت كل حقوقها الشرعية التي كانت ستُحرم منها في حال صدور الحكم بالخلع وفقاً للقانون.

وذكر أن الزوج والزوجة كانا في عمر الثلاثين، وأن سبب طلب الزوجة الخلع من زوجها هو عدم شعورها بالراحة والتوافق مع زوجها، منوهاً بأن هذه القضية من أغرب القضايا التي واكبها خلال مسيرته المهنية.