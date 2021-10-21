رفضت والدتها ارتباطها بشاب مصري.. فانتحرت شنقاً

المصدر: البيان

أقدمت فتاة تونسية تبلغ من العمر 27 سنة من ولاية المنستير على الانتحار شنقا، حيث تم العثور على جثتها متدلية من جدار منزل عائلتها، حسب كاتب عام نقابة السلك المدني بالمنستير توفيق الشاهر.

ووفق التحريات الأولية فإن الشابة سافرت إلى تونس العاصمة وبالتحديد إلى سفارة مصر للحصول على وثائق تمكنها من السفر إلى مصر لعقد قرانها على شاب مصري تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، الا ان والدتها رفضت فكرة سفرها واختلفت معها.

وتم فتح محضر بحث في الغرض والأبحاث جارية لكشف ملابسات هذه القضية، حسب موقع موزاييك التونسي.