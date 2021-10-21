معلم يستخدم الحصان للوصول إلى المدرسة

المصدر: دبي - البيان

لجأ معلم مدرسة في شمال لبنان، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى ثانويته، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات.

وحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم نقلاً عن قناة «الجديد»، فإن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام امتحانات الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها، في حين أن رابطة التعليم الثانوي كانت قد قررت البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال، في ظل الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، كما باقي القطاعات والوظائف.