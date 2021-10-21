«جزيرة غامضة» وسط المحيط في خرائط «غوغل»

المصدر: دبي - البيان

أثارت جزيرة غامضة على خرائط «غوغل» ضجة واسعة بين مستخدمي الإنترنت، حيث بدت كأنها «ثقب أسود» كبير وسط المحيط، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ونشر أحد مستخدمي مدونة Reddit صورة للجزيرة من خرائط «غوغل» دون أن يقدم أي تفاصيل عن إحداثيات كتلة الأرض هذه على شكل مثلث تقريباً. ومع ذلك، فإن صورة خرائط «غوغل» التي قدمها المستخدم على Reddit كانت واضحة وتظهر بحراً هادئاً في الجزء الخارجي من الجزيرة، مع أمواج متقطعة تتكسر على الشواطئ، بينما وسط الجزيرة معتم بالكامل، والسبب في ذلك غير معروف.

واعتقد بعض المستخدمين أنها ربما تخضع للرقابة لأنها لا تبدو وكأنها جزيرة عادية في خرائط «غوغل». وتمكن أحد المستخدمين من تحديد موقع الجزيرة على خرائط «غوغل» واتضح أنها جزيرة فوستوك (Vostok Island) غير المأهولة، في المنطقة الوسطى من المحيط الهادئ، وهي جزء من جزر لاين التي تنتمي إلى جمهورية كيريباتي.