المحلل الشرعي يكذّب نفسه .. وعدوني بالنجومية والشهرة

المصدر: البيان

كشف محمد الملاح، الشهير بالمحلل الشرعي في مصر، تفاصيل تصريحاته التليفزيونية بأنه تزوج 33 مرة أثناء عمله كـ«محلل شرعي».

وقال الملاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»: «أنا عايز أقول الحقيقة للناس.. أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي».

وأضاف الملاح: «رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي».

وتابع: «حصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس».

وأكمل: «لن أتحدث في هذا الأمر إلا بوجود المحامي الخاص بي كي لا أقع في أي مساءلة قانونية».

واستضاف الإعلامي شريف عامر، في وقت سابق محمد الملاح خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية mbc، وأوضح أنه يعمل محللًا شرعيا، على طريقة فيلم "زوج تحت الطلب" لـ الفنان عادل إمام.

وأثار الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.