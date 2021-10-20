98 ألف ريال تعويضاً لسعودي اتهم بحيازة الحشيش

المصدر: وكالات

حصل مواطن سعودي على تعويض مادي قدره 98 ألف ريال، وذلك عقب تبرئه من تهمة حيازة مادة الحشيش .

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أن السعودي، الذي يدعى خلف، قد تحول وجوده بالصدفة مع أحد أصدقائه إلى كابوس بسبب أن الأخير كان متابعاً من الجهات المختصة على خلفية حيازة الحشيش المخدر.

وحصل المواطن على التعويض بحكم المحكمة العليا، بسبب قضائه في السجن 130 يوماً بتهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، قبل أن تثبت براءته.

وذكرت الصحيفة أن الدائرة الثالثة في المحكمة العليا درست حكماً صادراً من محكمة جزائية ابتدائية، وأيدته محكمة الاستئناف بتعويض "خلف".

ولفتت الصحيفة إلى أن الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا قد اطلعت على ملف القضية ونسخة مصدقة من الحكم، التي تضمن عدم ثبوت إدانة المواطن بما نسب إليه من تهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم واعتبرت الحكم بالتعويض إجراء شرعيا.

ورأت المحكمة العليا أن المتهم قد نفى ما نسب إليه من تهم لم يكن عليها دليل واضح، وأن مجرد اتهامه ليس مسوغا قانونيا لإيقافه هذه الفترة.

وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، قد حسمت جدلاً بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر.

وتوصل المجلس الأعلى لقرار بأن طلبات التعويض بسبب إيقاف المتهمين أو منعهم من السفر، تكون من اختصاص ديوان المظالم "المحاكم الإدارية".

وأما في حال صدور حكم نهائي بالبراءة، فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة ذاتها التي أصدرت حكم البراءة، بحسب "عكاظ".