خوذة تعالج «الزهايمز»

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

وصلت دراسة بريطانية إلى أن جهازاً تم تطويره بتقنية تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، يساعد في علاج مرض الخرف أو «الزهايمز».

وبحسب «ديلي ميل» البريطانية، طور باحثون بجامعة «دورهام» خوذة رأس تبث أضواءً مباشرة على منطقة الدماغ، وقد خلصت التجارب التي أجريت على 14 شخصاً، أن ارتداء الخوذة مرتين يومياً لمدة 6 دقائق، يسهم في تعزيز الذاكرة والوظائف الحركية ومهارات معالجة الدماغ لدى البالغين الأصحاء.

وأوضح العلماء أن تكرار تحقيق ذات النتائج عند تجربة الجهاز على مصابين بالخرف سيكون بمثابة «تغيير لقواعد اللعبة» في مكافحة هذا المرض المستعصي. وتعمل الخوذة التي تبلغ قيمتها 7250 جنيهاً إسترلينياً خلال عملية تسمى «التعديل الحيوي للصور»، حيث يتم توجيه الأشعة تحت الحمراء إلى عمق الدماغ. والجهاز من ابتكار جوردون دوجال، طبيب عام بمقاطعة دورهام.