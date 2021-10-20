مُخرج «التحدي»: مستعد لتصوير فيلم على القمر أو المريخ

المصدر: موسكو - رويترز

قال المخرج السينمائي الروسي كليم شيبينكو، أمس، إنه مستعد لصنع فيلم على القمر أو حتى المريخ، وذلك بعد عودته من تصوير استمر 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية التي غيرت أفكاره حول إمكانيات السينما.

وعاد شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد إلى الأرض بعد أن جمعا أكثر من 30 ساعة من المواد لفيلم «التحدي»، الذي وُصف بأنه أول فيلم يتم تصويره في الفضاء، وأشادت به وسائل الإعلام الروسية باعتباره إنجازاً عالمياً.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يتم تصوير جزء ثان من الفيلم على سطح القمر، قال شيبينكو في مؤتمر صحفي «نحن مستعدون. نعتقد أنه يجب تصوير سينما الفضاء في الفضاء.

إذا كان الأمر يتعلق بالقمر، فلنذهب إلى القمر، إذا كان المريخ، فلنذهب إلى المريخ». وأضاف: «لم لا؟ لماذا يجب أن يقتصر تصوير العمل السينمائي على الاستوديو؟». وقالت بيريسيلد، التي تلعب دور طبيبة طُلب منها السفر إلى محطة الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء: «كل ثانية كانت اكتشافاً كبيراً».