انتقادات لفنان صيني نثر 1000 حبة أرز من الذهب للتوعية بـ«إهدار الطعام»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعرض الفنان المقيم في شنغهاي، يانغ يكسين، لانتقادات لاذعة أخيراً، على عمله الأخير المتمثل في التخلص من ألف حبة أرز مصنوعة من الذهب الخالص في أنحاء شانغهاي، ضمن عرض فني قصد من خلاله تسليط الضوء على نفايات الطعام.

وقد أصدر الفنان المحلي مقطع فيديو عن نفسه، وهو يرمي ألف حبة ذهب في صناديق القمامة، والمصارف الصحية، والعشب ونهر هوانغبو، ناشراً شذرات ثمينة صغيرة تساوي فلساً واحداً في أنحاء شانغهاي.

وقد نشر موقع «أوديتي سنترال» مقطع الفيديو، مشيراً إلى أن حبوب الأرز الذهبية مصنوعة من 500 غرام من الذهب بقيمة تزيد على 200 ألف يوان (ما يعادل 31 ألف دولار أمريكي).

لكن يبدو أن الرسالة التي أراد نقلها الفنان من خلال عمله الفني لم تصل تماماً إلى معظم المشاهدين الذين اتهموه بتشكيل «فن مزيف» وبالتفاخر. وقد كتب أحدهم على «ويبو» يقول: «لماذا الذهب؟» وعلق آخر قائلاً: «من الأفضل دعم المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية».

لكن الفنان، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن قراره بالتخلص من ألف حبة أرز من الذهب الخالص له ما يبرره، لأن السخرية كانت متعمدة.

وقد أوضح الفنان: «لا يمكن للمرء أن يأخذ فعل الهدر على محمل الجد حتى يتم توسيعه إلى أقصى مستوى مثل هذا»، مضيفاً: «إن التخلص من الطعام لا يقل أهمية عن التخلص من الذهب».

وأضاف يانغ: «بادئ ذي بدء، أعتقد أن الناس يحبون الذهب أكثر مما يجب، لذلك عندما أرمي الذهب يصاب الجميع بالذعر. ولكن إذا كنت سأرمي طعاماً جيداً فلن يلاحظ أحد».

وعلى الرغم من أن أداء يانغ يكسين الأخير تعرض لانتقادات من قبل عامة الناس، إلا أن المشهد الفني في الصين حشد للدفاع عنه، مدعياً أن العديد من منتقديه فاتتهم رسالته القوية وأنه لحسن الحظ بذل الفنان قصارى جهده لشرح أسبابه وأهمية الفن في التأثير في عدد أكبر بكثير من الناس.