مصر .. كلب مسعور يعقر 37 شخصاً في الإسكندرية

المصدر: البيان

طارد كلب مسعور عدداً من المواطنين المصريين في شوارع منطقة العامرية غرب مدينة الإسكندرية، وعقر 37 شخصًا، فيما لايزال الكلب طليقا وتحاول الجهات المعنية الإمساك به أو قتله.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من الأهالي يفيد تعرضهم لهجوم من كلب مسعور، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مطاردة كلب مسعور للمارة بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي المصل الخاص وجاري مغادرتهم تباعا عقب إسعافهم.