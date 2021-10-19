العثور على ثعبان أناكوندا عملاق في الهند

المصدر: وكالات

تداولت وسائل إعلام وحسابات تواصل اجتماعي مقطع فيديو لظهور ثعبان أناكوندا عملاق في منطقة بالهند، وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الفيديو، أظهر إحدى معدات الحفر الثقيلة ترفع أناكوندا ضخم الحجم عن الأرض، فيما رفع الثعبان رأسه في محاولة يائسة لتخليص نفسه.

وأوضح ناشرو الفيديو، أنه تم التقاط هذا المقطع في بلدة سنديري، وهي بلدة صناعية تابعة لمقاطعة دانباد بولاية جارخاند الهندية.

وأفاعي الأناكوندا هي أكبر أنواع الثعابين في العالم، فيما تعد أمريكا الجنوبية موطنها.