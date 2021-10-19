أغرب جريمة سرقة بمصر.. لص يوثق جريمته في بث مباشر .. فيديو

المصدر: البيان

شهدت مصر أغرب جريمة سرقة صباح اليوم الثلاثاء، حيث قام شخص بسرقة هاتف صحفي أثناء تصويره بث مباشر لأحد المواقع المصرية، ليظهر وجه السارق أمام أكثر من آلاف المشاهدين دون أن يدري.

هذه الواقعة الغريبة تحولت لـ "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وسط عدد كبير من التعليقات الساخرة من سوء حظ "اللص التعيس"، الذي تسببت "سرقته لهاتف" في شهرته.

وعقب انتهاء "البث المباشر"، قام الموقع بنشر صورة لوجه السارق، بالإضافة إلى مقطع فيديو يتضمن هذه الواقعة الغريبة والمضحكة.