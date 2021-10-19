هل تمتلك "الجنيه أبو جملين".. جنيه مصري واحد ثمنه مليون جنيه

المصدر: البيان

باتت العملات الورقية القديمة باباً سريعاً نحو الثراء، فقيمتها تتجه صعوداً وتختلف حسب نوعها وسنة طباعتها.

واتجه كثير من المواطنين وتجار العملة إلى البحث عن هذه العملات الورقية باعتبارها كنزاً وبابا نحو الثراء السريع بحسب صحيفة "المصري اليوم". حيث كشف أحد تجار العملة ويدعى محمد عزب، أن العملات القديمة التي تعود لعشرات السنين مثل الجنيه الجملي يمكن أن يصل سعرها المليون جنيه.

وأضاف عزب أن عملة ريال السلطان فؤاد ارتفع سعرها في الفترة الأخيرة لتبدأ من 100 ألف إلى مليون جنيه مصري، بشرط أن يكون مكتوبا على صورة العملة اسم «السلطان فؤاد» والتاريخ الهجري 1335، وفي الجهة الأخرى الكتابة يوجد عليها التاريخ الميلادي 1920.

بينما أكد محمد حربي، أحد تجار العملات القديمة، أن 10 مليمات عملة معدنية نحاس الصقر سنة 180 يتم شراؤها في الوقت الحالي من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، والأمر نفسه ينطبق على 5 مليمات بشرط أن تكون من إصدار سنة 1973 ميلادية، عليها صورة صقر.

وأوضح أن عملة الـ«الشلن» التي تمت طباعتها في نهاية عهد الملك فاروق بكميات قليلة جعل قيمتها المالية مرتفعة بشرط أن يكون مكتوبا عليها الدولة المصرية ليصل سعرها من 20 إلى 30 ألف جنيه، والأمر نفسه ينطبق على البريزة.