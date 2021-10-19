الدفاع المدني ينقذ طفلا بصعوبة سقط داخل بئر عميق في العراق

المصدر: البيان

تمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني في العراق بصعوبة شديدة من إنقاذ طفل بعمر سنة ونصف سقط داخل بئر بعمق 50 متر وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط في منطقة جيلوخان في مدينة الموصل.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني العامة العراقية عبر حسابها في فيسبوك، أن الدفاع المدني واجه صعوبات في محاولة الوصول للطفل، حيث استحال إنزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر ليتم لاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم تم ربط أقدامه وإنزاله رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل وحمله بأحكام ليتم بعدها رفع الإثنين من قبل فرق الدفاع المدني ليصلا إلى أعلى البئر بسلام مع الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل، والله الحمد كانت حالته الصحية مستقرة.