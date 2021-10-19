المرور السعودي يقر لائحة العقوبات الجديدة بشأن تعليم القيادة

المصدر: البيان

أقر المرور السعودي عقوبات جديدة لمن يمارس مهنة تعليم القيادة دون الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراط الحصول على ترخيص للقيام بعملية مُعتمد من المرور، وذلك من خلال لائحة جديدة لأحكام المنظمة، وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة.وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

العقوبات التي نصت عليها اللائحة الجديدة

- 200 ألف غرامة مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على ترخيص إنشاء مدرسة لتعلم القیادة أو مزاولة مھنة تعلم القیادة.

- 100 ألف غرامة مزاولة النشاط برخصة منتھیة الصلاحية.

- 50 ألفا غرامة استغلال المنشأة في القیام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلھا.

- 50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعلمية المعتمدة من الإدارة العامة بالمرور أو تعدیلھا دون موافقتها.

- 50 ألفا غرامة التنازل للغير عن الترخيص قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور.

- 50 ألفا غرامة إيقاف المرخص له للنشاط قبل انتھاء مدة الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور.

- 50 ألفا غرامة عدم السماح للجھة المعنیة بالمرور بالاطلاع على كل البیانات المتعلقة بالنشاط أو تعطيل عملھم أو عرقلته.

- 50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالشروط اللازمة لتعیین مدیر المنشأة.

- 50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للأنشطة التي تقدمها للمتدربین.

- 50 ألفا غرامة تعلیق النشاط دون موافقة الإدارة العامة للمرور.

- 50 ألفا غرامة ممارسة الشخص الطبيعي مھنة تعلم القیادة دون الحصول على الترخيص.

- 20 ألفا غرامة عدم توفیر وسائل التحقق من الھویة.

- 10 آلاف غرامة عدم توفیر تجھیزات التدریب والتعلم المعتمدة أو النقص في أعدادھا أو عدم إصلاحها في حال تعطلھا.

- 10 آلاف غرامة مزاولة أعمال أو أنشطة غیر مصرح بھا داخل مواقع المنشأة دون موافقة الجھة المعنیة بالمرور.

- 10 آلاف غرامة عدم التحقق من ھویة المتدرب أو توثیق حضوره في حال تغیبھا.

- 10 آلاف غرامة لكل حالة في حال تعیین الكوادر العاملة دون استیفاء الشروط اللازمة وأخذ الترخيص من الإدارة العامة للمرور.

- 10 آلاف غرامة عدم مطابقة المركبات المعدة للتدرب والاختبار للموصفات والشروط المعتمدة.

- 10 آلاف غرامة عدم توفیر وتجھیز موقع مخصص مناسب لممثلي الجھة المعنیة بالمرور.

- 10 آلاف غرامة عدم إتمام عدد الساعات التدریبیة اللازمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة التي یرغب في الحصول علیھا.

- 10 آلاف غرامة عدم استخدام نماذج العقود المعتمدة بالتعاقد مع المتدربين.