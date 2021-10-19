خرسانة شفافة بكلفة منخفضة جداً

المصدر: (دبي ـ البيان)

نجح باحثان من جامعة «بوليتكنيكا دي فالنسيا» بإسبانيا، في تصميم وتسجيل براءة اختراع نوع جديد من الخرسانة الشفافة في قطاع البناء، بتكلفة أقل بـ 80 بالمئة من تكلفة نظيرتها التقليدية، وكذلك إنتاج بمعدلات سريعة، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوزعربية. وأطلق الباحثان خوزيه ألبيول وميغيل لوبيز اسم «هترانس» على ابتكارهم .

وقال خوزيه ألبيول، الأستاذ بكلية هندسة البناء في جامعة «بوليتكنيكا دي فالنسيا»: «هترانس» تمكننا من طباعة أي تصميم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإدراجه في عملية إنشاء الواجهات. كما يمكننا من إنشاء هياكل تتضمن صوراً مميزة.