السعودية.. القبض على عربي يتحدث بألفاظ تمس بالأمن الوطني

المصدر: البيان

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على مقيم عربي، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واضاف،جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.