عاتب زوجته لعدم غسل ملابسه فتلقى طعنة في بطنه

المصدر: البيان

طعنت سيدة مصرية زوجها بسكين أثناء مشاجرة حدثت بينهما، ما أدى لإصابته بجرح طعني نافذ في البطن، وذلك بعد أن اختلفا على غسيل ملابسه بمحافظة الدقهلية.

وروى الزوج تفاصيل الحادث، حيث قال إنه متزوج منذ 9 أعوام ولديه 3 أبناء، مشيرا إلى أنهم كانوا يعيشون في سعادة حتى قيامه بتسجيل مليكة المنزل باسم الزوجة ومن هنا بدأ الخلاف.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الزوج قوله إن الزوجة قامت بتهديده بالقتل أكثر من مرة كلما طلب منها شيء حتي نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبنائه.

وتابع الزوج أنه يوم الواقعة قامت الزوجة بوضع ملابسه بالكامل في المياه وتركتها، ليستيقظ في اليوم التالي ليجد جميع ملابسي في المياه، مشيرا أنه قام بمعاتبتها لعدم وجود ملابس يخرج بها إلى عمله.

وأضاف أنه حدثت مشاجرة على إثر ذلك، وفوجئ بأنها تستل سكين المطبخ وقامت بطعنه وتركته غرقا في دمائه حتى جاء أحد أصدقائه فقام بنقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارا بإصابة ستورجي سيارات بطعنة نافذة بالبطن واتهم زوجته بإصابته.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الكردي إلى مكان البلاغ وتبين إصابة أحمد طلبة محمد حمد، ستورجي سيارات بطعنة بالجانب الأيسر بالقرب من البطن بعمق 6 سم واتهم المجني عليه زوجته بإحداث أصابته نتيجة خلاف بينهما على غسيل الملابس.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة، والتي أنكرت التهم الموجهة إليها وادعت أن زوجها يتهمها بذلك بسبب رغبته في استعادة المنزل الذي كتبه باسمها.

من جانبها، أمرت النيابة العامة اليوم بإخلاء سبيل المتهمة حتى ظهور تقرير الطب الشرعي.