السعودية: هذه الجريمة عقوبتها السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال

المصدر: البيان

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من جريمة ستصل عقوبة المتورطين فيها إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامة مليون ريال.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن النيابة تحذيرها من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك.

وأكدت النيابة أن هذه «الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية».

إضافة إلى «الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، إضافة إلى إتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».

وأشارت إلى أنه من «الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق».