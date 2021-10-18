السعودية.. وفاة 4 وإصابة 9 أشخاص سقطت مركبتهم من أعلى جبال "نهاية العالم"

المصدر: البيان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق بشمال غرب الرياض، المعروفة بـ"نهاية العالم"، فيما باشر الحادث الدفاع المدني والجهات المختصة على الفور.

ونقل موقع " سبق" عن متحدث رسمي في الدفاع المدني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغا عن حالة سقوط سيارة من منحدر جبلي شديد الوعورة، يستقلها تسعة أشخاص.

وأضاف: «تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادث، وعند الوصول تم إنقاذ 5 مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق جثث 4 متوفين».

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة.