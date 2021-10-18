حقيقة تخفيض المخالفات المرورية في السعودية

المصدر: البيان

أعلنت المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء» في السعودية، عدم صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج تحفيزي لتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 20%. وفقا لصحيفة عكاظ.

وقالت منصة "إيفاء" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، رداً على سؤال موجه لها حول صحة ما يتداول عن وجود خصم بنسبة 20% على المخالفات المرورية، إنه لا يوجد أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على المنصة.

يذكر أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" هي إحدى المنصات الوطنية التي ينفذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.