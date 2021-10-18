درجات الحرارة تنخفض لأدنى مستوى لها منذ 64 عاماً في سيئول

المصدر: يونهاب

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أول أمس السبت أن درجات الحرارة انخفضت بشكل حاد في نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 64 عامًا في سيئول.

وانخفضت درجة الحرارة الدنيا في صباح أمس الأحد المقبل إلى 1 درجة مئوية في العاصمة سيئول، مقارنة مع 17 درجة مئوية في اليوم الجمعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وستسجل درجات الحرارة في سيئول في منتصف أكتوبر أدنى مستوى لها منذ 19 أكتوبر من العام 1957، عندما انخفضت درجات الحرارة إلى 0.4 درجة مئوية تحت الصفر.

ووصلت درجات الحرارة يوم السبت في سيئول إلى حوالي 12 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أن مناطق أخرى ستشهد أيضًا انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة.

مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، أوضحت الهيئة أنها ستصدر على الأرجح تنبيهات من الموجات الباردة في سيئول ومعظم أجزاء كوريا الجنوبية. ويتم إصدار تنبيه بموجة باردة عندما تنخفض درجة الحرارة الدنيا بمقدار 10 درجات مئوية أو أكثر خلال يوم لتصل إلى أقل من 3 درجات مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أنه المتوقع أن تستمر موجة البرد غير الموسمية في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع تقريبًا، حيث ينحدر البرد القطبي من القطب الشمالي إلى كوريا الجنوبية ويختفي الضغط المرتفع شبه المداري، الذي تسبب في الطقس الدافئ بشكل غير معتاد خلال هذا الخريف.