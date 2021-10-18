البشر صادقون وقلة من الكذابين غزيرو الإنتاج

المصدر: إعداد - نهى حوّا

بيّنت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوكلاند الأمريكية، أن معظم الأكاذيب في الحقيقة يُطلقها عدد قليل من «الكذابين غزيري الإنتاج»، فيما بقية الناس هم صادقون إلى حد ما. وكان علماء الاجتماع قد زعموا أن البشر في المتوسط، يخبرون كذبتين في اليوم، لكن الدراسة كشفت أن معظم الأكاذيب جاءت من عدد قليل من «الكذابين بامتياز»، وفي المقابل، فإن شخصاً واحداً فقط من أصل 100 شخص لم يكذب أبداً. وحلل الأكاديميون في دراستهم 116336 كذبة أطلقها 632 طالباً جامعياً على مدار 91 يوماً.

وقد أفاد معد الدراسة، خبير الاتصالات، كيم سيروتا، في جامعة أوكلاند، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه على مدى العقد الماضي ظهر توزيع منحرف باتجاه تفشي الأكاذيب، مضيفاً إن فهمه يُظهر أن الكذابين غزيري الإنتاج هم متميزون.

وقد صنف التحليل 75 % من المشاركين بأنهم «كذابون منخفضو التكرار»، و90 % من كل الأكاذيب بأنها بيضاء صغيرة.