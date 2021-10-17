والداها متوفيان.. شابة أردنية تنام في الشارع منذ سنوات

المصدر: البيان

رصدت كاميرات إحدى القنوات التلفزيونية الأردنية سيدة أردنية هائمة على وجهها تنام في الشارع منذ سنوات، دون أن تجد ملجأ يأويها ويقيها حر الصيف وبرد الشتاء، ويحميها من المتسكعين في الطرقات.

وتروي السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها وعمرها "37 سنة"، تفاصيل حياتها، وتقول إنها تنام منذ سنوات في مكان واحد، ولم تجد أحدا يساعدها أو يقدم لها مكانا يأويها، وأنها لا تملك القدرة المالية لتستأجر بيتا صغيرا. وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وتتابع السيدة أن والديها متوفيان ولا تملك سكنا تعيش فيه، وتخاف على نفسها من مرتادي الطريق.

وبعد متابعة قضية السيدة، نقلها أحد الأشخاص إلى مسكن جديد يأويها ودفع أجر السكن لها، حرصا على سلامتها.

وكان ديوان التشريع والرأي الأردني قد نشر في وقت سابق، نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2021، الذي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعرفت مسودة النظام، الهائم بأنه: "كل من اتخذ الشارع أو الأماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية 18-60 للذكور و18-55 للإناث وفاقدا للسند الأسري".