لأول مرة .. تصوير فيلم سينمائي في الفضاء

المصدر: وام

أنهى طاقم سينمائي روسي، تصوير مشاهد أول فيلم سينمائي روسي في الفضاء الذي يحمل عنوان " التحدي" في مهمة استغرقت 12 يوماً.

ويتكون أفراد الطاقم السينمائي من الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو وكذلك رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي، وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره من داخل محطة الفضاء الدولية حول طبيبة تقوم بدورها الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، تم استدعاؤها للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم.

وفي 5 أكتوبر الجاري، وصل طاقم تصوير أول فيلم سينمائي روسي إلى المحطة الفضائية الدولية، على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، لتصوير مشاهد من فيلم "التحدي" وعاد الطاقم اليوم "الاحد" إلى الأرض بعد انهاء تصوير مشاهد الفيلم ، حيث هبطت المركبة الفضائية الروسية التي تقلهم بنجاح في المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان ، وعلى متنها الفريق السينمائي الروسي.