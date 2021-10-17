نجاة ركاب طائرة مصرية بعد انفجار إطاراتها الأربعة

المصدر: البيان

نجا ركاب طائرة مصرية تابعة لشركة «فلاي إيجيبت» بعد انفجار إطاراتها الأربعة عند الهبوط.

وأكدت مصادر بسلطة الطيران المدني في مصر التحفظ على سجلات الطائرة بعد الحادث المروِّع، حسبما أفاد موقع «الدستور».

وكلَّف المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الإدارة المختصة بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

وكانت الطائرة قد انحرفت عن مسارها إثر انفجار إطاراتها أثناء الهبوط بمطار كلوج نابوكا في رومانيا خلال رحلة جوية قادمة مطار الغردقة.

وسُمح للطائرة بالإقلاع من رومانيا دون ركاب عقب إجراء عملية الإصلاح، والتأكد من توافر السلامة الجوية، وجرى التحفظ على أوراق الطائرة التي تشمل عمليات الصيانة الدورية واليومية ومدى وجود أي عيوب سابقة بها، ومناقشة قائد الطائرة في الواقعة.