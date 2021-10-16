الأردن.. التحقيق في وفاة شاب ثلاثيني وجد مشنوقاً ومعلقاً أمام منزله

المصدر: البيان

أكدت مديرية شرطة غرب إربد أن أجهزتها الأمنية تُحقق بحادثة العثور على جثة شاب ثلاثيني، وجد مشنوقاً اليوم السبت، أمام منزله ببلدة المشارع في لواء الأغوار الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على لسان مصدر أمني مسؤول قوله، إن بلاغاً ورد لمركز أمن المشارع بوجود جثة لشاب، وجد مشنوقاً امام منزله بواسطة سلك معدني معلق أمام منزله، مشيراً الى أنه تم الكشف على مكان الحادثة من قبل المدعي العام والمختبر الجنائي والطب الشرعي.

وبين أنه جرى تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، والتحقيق جارٍ بملابسات الحادثة.