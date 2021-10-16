ماذا يحدث عندما تدخل الرمز السري لبطاقة الصراف الآلي بالعكس؟

المصدر: البيان

في مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر مقولة تفيد بأنه في حال تعرضك لخطر، وأدخلت الرمز السري للبطاقة الائتمانية بشكل معكوس في الصراف الآلي فإن الصراف سيخطر الشرطة بتعرض صاحب البطاقة للسطو، فتحضر إلى المكان على الفور.

ويضم المنشور في مواقع التواصل صورة لصراف آلي مرفقة بنص تحذيري مكتوب فيه: "إذا باغتك لص وأجبرك على سحب نقود من الصراف الآلي، لا تقاومه، بل أدخل رمزك السري (بالمقلوب) وسترسل الآلة رسالة استغاثة إلى الشرطة". وذيل النص بعبارة "انشر هذه المعلومة ليستفيد الجميع".

هل هذه المقولة حقيقة؟ للأسف لا، إنها مجرد شائعة، وهذا النظام لا يعتمده أي مصرف، وغير متوفر على أجهزة الصراف الآلي، وفقا لخدمة تقصي الحقائق في "فرانس برس".

وتنتشر مثل هذه المنشورات منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة، حاصدة مئات آلاف المشاركات.

وعن حقيقتها، قال كورت بينز، المدير التنفيذي لجمعية "إيه تي أم إندستري أسوسيشن"، التي تمثل صناع أجهزة الصراف الآلي إن "هذه المعلومة خطأ"، في إشارة لإطلاق الإنذار في حال إدخال الرمز مقلوبا.

ولا تستخدم أجهزة الصراف الآلي اليوم برنامج الإنذار الذي روجت له المنشورات المضللة، لكن البرنامج بحد ذاته موجود.

ففي العام 1998، قام المبتكر الأمريكي جوزيف زينغر، بتسجيل براءة اختراع لبرنامج يتيح إبلاغ الشرطة بوقوع سرقة أثناء سحب المال من الصراف الآلي. لكن المصارف لم تعتمد أبدا هذا البرنامج، ولم يتمكن زينغر يوما من الاستفادة من اختراعه.

وقال مصدر في شركة بطاقات ائتمان طلب عدم الكشف عن مكانه وهويته لفرانس برس، إن هذا البرنامج غير معتمد. وسخر من إمكانية تنفيذ هذه الفكرة قائلا "ماذا لو كان الرقم السري 2662، فسيبقى هو نفسه عند قلبه؟".