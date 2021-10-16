أمريكي يصطاد "سمكة التمساح" النادرة

المصدر: وكالات

اصطاد رجل أمريكي حيوانًا مائيًا نادرًا يسمى بـ"سمكة التمساح" أو الأحفورة الحية، في مياه ولاية كانساس، ولا أحد يعرف كيف وصلت السمكة إلى هذه المنطقة الأمريكية.

وتزن "سمكة التمساح" التي اصطادها الرجل الأمريكي 17.9 كيلوغرامات، ويبلغ طولها 1.37 مترًا، ويعود نوع تلك السمكة إلى 100 مليون سنة.

الصياد الأمريكي "داني لي سميث" عبّر عن سعادته الغامرة بالعثور على السمكة، خاصّة أن هذا الأمر لا يحدث سوى مرة واحدة فقط في العمر.

وأصدرت إدارة الحياة البرية والمتنزهات في ولاية كانساس بيانًا تتحدث فيه عن صيد هذا الحيوان البحري العريق، ويجري الخبراء بحوثًا لمعرفة الولاية التي جاءت منها سمكة التمساح.

سمكة التمساح هي أقرب ما يكون لأسماك ميغا القديمة التي سكنت أنحاء كثيرة من العالم، لكن أسلافها اليوم تعيش فقط في أمريكا الشمالية والوسطى.

وتعد سمكة التمساح الأكبر من بين 7 أنواع من سمك الغار، إذ يصل طولها إلى 3 أمتار وتزن حوالي 140 كيلوغرام، وتبدو شرسة ومخيفة، لكن لم تسجل لها أي حادث هجوم على البشر.