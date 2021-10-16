يحتفظ بهاتف محمول في معدته نصف عام

المصدر: البيان

احتفظ رجل بهاتف محمول في معدته لمدة نصف عام، في واقعة غريبة من نوعها كشف عنها أحد المستشفيات في مصر.

وأوضح مستشفى أسوان الجامعي، أمس، أن المريض كان يعاني آلاماً شديدة في بطنه، ما استدعى عرضه على الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري.

وأكد الدكتور أشرف معبد، مدير المستشفى، أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية للمريض الذي يتألم بشدة عند استقباله، مشيراً إلى أنه خضع لأشعة وفحوص طبية أكدت وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء.

وقال معبد إن الأطباء قرروا فتح غرفة العمليات فوراً لإنقاذ حياة المريض، وأثناء الجراحة عثروا على جسم غريب في معدته تبين أنه هاتف محمول.

وأضاف أن الهاتف ظل في معدة المريض 6 شهور، ما أدى إلى حجب الطعام، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذ المريض.