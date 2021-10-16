«المايونيز في القهوة» أحدث منتج غذائي

المصدر: دبي - البيان

أثارت شركة أمريكية للمنتجات الغذائية نقاشاً محتدماً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تشجيعها متابعيها على وضع المايونيز في قهوتهم.

وقد شاركت العلامة التجارية «هيلمانز» المشهورة بصنع المايونيز وصفتها الجديدة مع 37 ألفاً من متابعيها على موقع «تويتر»، فأصيب العديد منهم بالصدمة وعارضوا الفكرة.

وذكرت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، أنه من الممكن إضافة الصلصة السميكة المصنوعة من الزيت وصفار البيض والخل أو عصير الليمون إلى البيض أو الكعك لجعلها رطبة، أو دهنها على شطائر الخبز المحمصة، لكن ما بدا مثيراً على الإنترنت، أخيراً، هو حض «هيلمانز» معجبيها على وضع المايونيز في قهوتهم.

وقد أوضحت الشركة في تغريدة أخرى، فوائد وضع المايونيز في القهوة، فجمعت ألوف التعليقات من أشخاص يعارضونها الرأي.

وقد ذهبت المغنية الأمريكية ديون ورويك، إلى حد حجب حساب «هيلمانز»، موضحة السبب على الشكل الآتي: «لأنهم يريدون منا أن نضع المايونيز في قهوتنا» وأنها لن تتسامح مع ذلك.

ولم تكن الشخص الوحيد الذي كره الفكرة، فعلق أحدهم: «هذه التغريدة هي عنف خالص»، وكان لافتاً أن الجميع لم يعارض الفكرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن معظم ردود الفعل كانت عكسية، لم تتراجع الشركة وصرحت، أنه ليس هناك خطأ مطبعي.