رواد فضاء صينيون يقلعون بنجاح إلى محطة تيانجونج الفضائية

المصدر: د ب أ

انطلقت مهمة الفضاء الصينية المأهولة الثانية إلى محطة تيانجونج الفضائية بنجاح.

وانطلق صاروخ لونج مارش 2 - إف الصيني من ميناء جيوتشيوان الفضائي على حافة صحراء جوبي في الساعة 1223 من صباح يوم السبت (1623 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة).

ويعتزم رواد الفضاء الصينيون تسجيل رقم قياسي جديد لبرنامج الفضاء الصيني المأهول (سي إم إس) عن طريق قضاء ستة أشهر كاملة في الفضاء.

وسيقيم الطاقم على متن المركبة تيانخه (التناغم السماوي) في محطة تيانجونج الفضائية، التي يجري إنشاؤها حاليا ويعني اسمها (القصر السماوي). وبلغت أطول مدة قضاها رواد فضاء صينيون حتى الآن على متن سفينة فضاء ثلاثة أشهر.