بالفيديو.. نجاة طفل سوري مرت من فوقه سيارة كبيرة

المصدر: البيان

أنقذت العناية الإلهية طفلاً سوريا في مدينة الأتارب من دهس سيارة مرت من فوقه دون أن تتسبب له بأي ذي، حيث خرج الطفل سالماً من تحت السيارة وركض مسرعاً.

وفي التفاصيل فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الأربعاء الماضي، يوثق لحظة مرور سيارة نقل كبيرة فوق جسد صبي بالخطأ في مدينة الأتارب التي تقع بالريف الغربي لمدينة حلب شمال سوريا، ونجاة الأخير بأعجوبة.

وظهر في الفيديو الذي التقطته إحدى كميرات المراقبة في الشارع، كيف أن السائق لم ينتبه لوقوف الطفل أمام سيارته، ويبدو أن الأخير تسلل خفية أمام السيارة، حيث قام صاحب السيارة بقيادتها مسرعاً بعد أن خرج من منزله دون أن يشعر بوجود الطفل أمامه.

وبعد مرور السيارة من فوق جسد الصبي، وقف سليماً، وقد بدا عليه الخوف من هول الحادث، حيث قام مسرعاً، وركض عائداً إلى منزله على ما يبدو.