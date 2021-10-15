القبض على زوج العداءة تيروب بتهمة قتلها

المصدر: د ب ا

أعلنت مديرية التحقيقات الجنائية في كينيا مساء أمس الخميس إلقاء القبض على زوج العداءة الكينية الراحلة أجنيس جيبيت تيروب بتهمة قتلها.

وذكرت المديرية عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: "جرى إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل البشعة للعداءة أجنيس تيروب التي كانت تبلغ من العمر 25 عاما".

وأضافت: "ألقي القبض على إبراهيم روتيش، الذي كان على علاقة بالرياضية، قبل دقائق في تشانجاموي بمحافظة مومباسا، حيث كان يحاول الفرار إلى دولة مجاورة للهروب من العدالة".

وأوضحت المديرية أنه يعتقد أن روتيش طعن تيروب حتى الموت قبل أن يختبئ، مضيفة أنه اصطدم بسيارته مع سيارة شحن خلال محاولته الهروب.

وجرى استجواب روتيش من قبل الشرطة في مومباسا، ومن المقرر أن يحاكم إثر اتهامه بالقتل.

وذكرت المديرية أنه جرى العثور على جثة تيروب في منزلها بمدينة إيتن أمس الأول الأربعاء "وفي بطنها طعنات واضحة".

وأحرزت تيروب برونزية سباق عشرة آلاف متر في كل من نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم، وأحرزت المركز الرابع في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو هذا العام.

وحطمت تيروب الزمن القياسي العالمي لسباق عشرة كيلومترات على مستوى فئة السيدات فقط، في وقت سابق من العام الجاري كما توجت بطلة للعالم في منافسات اختراق الضاحية في عام 2015 عندما كانت في التاسعة عشر من عمرها.

وكان الاتحاد الكيني لألعاب القوى قد ذكر أمس الأول الأربعاء: "كينيا فقدت جوهرة كانت تشكل واحدة من عمالقة ألعاب القوى الصاعدين بشكل سريع على المستوى الدولي، وذلك عبر أدائها الملفت على المضمار".