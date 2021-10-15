محامي خلع يحكي أغرب وقائع صادفته في مشواره القضائي

المصدر: البيان

كشف المحامي المصري محمد فياض المتخصص في قضايا الخلع، عن أغرب القضايا التي وصلت له من زوجات طلبن خلع أزواجهن، وأغرب الوقائع بين الأزواج والتي وصلت لقاعات المحاكم لطلب الخلع، وذلك من خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC».

حكى محامي الخلع عن أسرع قضية وصلت له، حيث طلبت زوجة الخلع من زوجها بعد زواج دام 10 أيام فقط، «المشكلة بالنسبة للزوجة أنه كان مبيخرجهاش»، لافتًا أنه رد على الزوجة قائلًا: «أنتي لسه متجوزة بقالك 10 أيام» مستنكرًا: «ويخرجك إيه وبتاع إيه وإيه الكلام ده؟ ميصحش» مشيرًا إلى أن الزوجة اشتكت «مبيخرجنيش ومبيفسحنيش» وأنه اتصل بزوجها وأخبره أن خلافا بسيطا وقع بينهما، وأن الزوجة ذهبت لبيت أهلها وطلبت الطلاق، معتبرًا أن «الموضوع مش مستاهل»، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وتحدث محامي الخلع عن السيدات ودرجة صبرهن بعد قانون الخلع، «فيه ستات عندها صبر وفيه ستات معندهاش صبر، ودي بتقول اخلعه على طول».

وكشف «فياض» عن أغرب قضية خلع وصلت لمكتبه حيث طلبت زوجة الخلع من زوجها بعد 41 عاما من الزواج، لافتًا أن أولاد هذه الزوجة كانوا أكبر من المحامي في السن، مشيرًا أن سبب الطلاق كان «حنفية الفلوس قفلت وبطلت هي تصرف على جوزها» وأنها طلبت الخلع بعدما توقفت عن الإنفاق على زوجها لزواجه من أخرى على أثاث بيتها.

وكشف «فياض» أن الزوجات اللاتي يخترن الانفصال بالطلاق بدلًا من الخلع، يكون مؤخرهن عاليا «فوق الـ20 ألف جنيه»، وكذلك الحاضنة لأطفال أكثر من 8 سنوات، حيث تحصل على نفقة متعة ونفقة عدة تصل لمصروف 37 شهرا.

وأوضح فياض أن 98% من الرجال يقبلون بالخلع حتى لا تحصل أزواجهن على اموال منهم نتيجة للطلاق.

وتحدث فياض عن امرأة أسماها «فوشفوش» كاسم وهمي مشيرًا إلى أنه خلعها من زوجين وحضر حفل زفافها على الزوج الثالث، لافتًا إلى أن الزوجة دعته لحضور حفل زفافها وحضر بالفعل وتفاجأ الزوج الجديد به معتبرًا أن حضوره رسالة من الزوجة لزوجها الجديد بأنها قادرة على خلعه.

وأكد محامي الخلع، أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في زيادة قضايا الخلع بشكل لا يٌطاق، وحكى قضية خلع بعدما اكتشف الزوج خيانة زوجته.