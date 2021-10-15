تمساح يبتلع طفلة في نهر بإندونيسيا

المصدر: د ب ا

قال مسؤول بالوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم الجمعة إنه تم العثور على جثة طفلة كان تمساح ابتلعها قبل يومين في جزيرة بورو.

وقال كوربوس رحمد نمليه، مسؤول البحث والإنقاذ في مدينة أمبون الإندونيسية، إن التمساح هاجم سوتشي رمضاني، البالغة من العمر ثماني سنوات، حينما كانت تستحم وصديقاتها بأحد الأنهار في منطقة تيلوك كايلي.

وأضاف المسؤول أن السكان المحليين تمكنوا من طعن التمساح برمح بينما كانت الفتاة لا تزال في فمه، مشيرا إلى أنه لم يتم، رغم ذلك، العثور على جثتها بعدما قام الأهالي بفتح بطن التمساح.

وأوضح المسؤول أنه تم العثور على بقايا الضحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

واختتم تصريحاته بالقول إنه من المعروف بأن هذا النهر يعج بتماسيح المياه المالحة، إذ وقع به هجومان على الأقل خلال العشر سنوات الماضية.